Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
Transfermarkt составил список футболистов с наибольшим числом побед в официальных матчах топ-5 лиг за последние 10 лет. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Иван Ракитич
Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне «Севильи» выиграл 315 матчей из 512.
4-е место — Лионель Месси
Бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» одержал 316 побед в 458 матчах.
3-е место — Томас Мюллер
На счету полузащитника «Баварии» 339 побед в 461 матче.
2-е место — Роберт Левандовски
Форвард «Барселоны» выиграл 347 матчей из 478.
1-е место — Бернарду Силва
Полузащитник «Манчестер Сити» одержал 348 побед в 486 матчах.
5 футболистов с наибольшим числом побед в топ-5 лигах Европы за 10 лет
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