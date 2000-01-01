Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Transfermarkt составил список игроков с наибольшим количеством хет-триков. В учёт шли все мячи, забитые в топ-15 лигах, еврокубках и матчах сборных. Кто вошёл в пятёрку лучших по этому показателю?
5-е место — Гарри Кейн
На счету форварда 21 хет-трик в 550 матчах.
4-е место — Луис Суарес
Нападающий провёл 886 матчей, при этом он 29 раз забивал по три мяча за игру.
3-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда 31 хет-трик в 903 матчах.
2-е место — Лионель Месси
Нападающий провёл 1033 матча, при этом он 57 раз забивал по три гола за игру.
1-е место — Криштиану Роналду
В активе форварда 60 хет-триков в 1154 матчах.
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
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