Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!

Топ-5 футболистов по числу хет-триков

Transfermarkt составил список игроков с наибольшим количеством хет-триков. В учёт шли все мячи, забитые в топ-15 лигах, еврокубках и матчах сборных. Кто вошёл в пятёрку лучших по этому показателю?