Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Transfermarkt составил список игроков с наибольшим количеством хет-триков. В учёт шли все мячи, забитые в топ-15 лигах, еврокубках и матчах сборных. Кто вошёл в пятёрку лучших по этому показателю?
AMP-версия
5-е место — Гарри Кейн
5-е место — Гарри Кейн
На счету форварда 21 хет-трик в 550 матчах.
4-е место — Луис Суарес
4-е место — Луис Суарес
Нападающий провёл 886 матчей, при этом он 29 раз забивал по три мяча за игру.
3-е место — Роберт Левандовски
3-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда 31 хет-трик в 903 матчах.
2-е место — Лионель Месси
2-е место — Лионель Месси
Нападающий провёл 1033 матча, при этом он 57 раз забивал по три гола за игру.
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
В активе форварда 60 хет-триков в 1154 матчах.
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
Читайте также
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
У Холанда исторический пента-трик в Кубке Англии
У Холанда исторический пента-трик в Кубке Англии
Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео
Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео
Обновлённый прогноз на чемпиона Ла Лиги
Обновлённый прогноз на чемпиона Ла Лиги

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android