Джорджине сделали платье из футболки Роналду
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила всех на Неделе моды в Париже. Девушка появилась на подиуме в платье, сделанном из футболки Роналду. Как вам?
Особый наряд
Джорджина поучаствовала в показе модного бренда Vetements. На подиуме Родригес появилась в красном платье, верхняя часть которого сделана из футболки Роналду времён «Манчестер Юнайтед» с его автографом. Выглядело необычно!
Особое послание
На спине платья Роналду оставил милейшее послание для возлюбленной: «Для любви всей моей жизни».
Джорджина прошлась по подиуму в платье из футболки Роналду. Красиво?
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