«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в 19-м туре РПЛ. Этот матч прервал две уникальные серии петербуржцев.
Крутая статистика
До матча 19-го тура «Зенит» забивал в 25 встречах РПЛ подряд. Последний раз без голов петербуржцы оставались в прошлом сезоне в матче с «Ростовом» (0:0).
Домашняя феерия
Также до матча со «Спартаком» петербуржцы забивали в 58 домашних встречах подряд. Последний раз «Зенит» не забивал ещё в сезоне-2019/2020 в игре с «Уфой» (0:0).
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
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