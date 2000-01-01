Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в 19-м туре РПЛ. Этот матч прервал две уникальные серии петербуржцев.
AMP-версия
Крутая статистика
Крутая статистика
До матча 19-го тура «Зенит» забивал в 25 встречах РПЛ подряд. Последний раз без голов петербуржцы оставались в прошлом сезоне в матче с «Ростовом» (0:0).
Домашняя феерия
Домашняя феерия
Также до матча со «Спартаком» петербуржцы забивали в 58 домашних встречах подряд. Последний раз «Зенит» не забивал ещё в сезоне-2019/2020 в игре с «Уфой» (0:0).
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
Читайте также
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
У Холанда исторический пента-трик в Кубке Англии
У Холанда исторический пента-трик в Кубке Англии
Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео
Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android