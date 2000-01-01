«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет!

К чему можно стремиться

Это лучшая беспроигрышная серия «сливочных» с сезона-2011/2012. Тогда под руководством Жозе Моуринью «Реал» не потерпел ни одного поражения в 23 матчах. В активе мадридцев было 20 побед и три ничьих.