«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет
«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2). Благодаря этому мадридцы выдали лучшую беспроигрышную серию за 12 лет!
«Реал» не проигрывает уже 21 матч подряд. На счету мадридцев 15 побед и шесть ничьих.
К чему можно стремиться
Это лучшая беспроигрышная серия «сливочных» с сезона-2011/2012. Тогда под руководством Жозе Моуринью «Реал» не потерпел ни одного поражения в 23 матчах. В активе мадридцев было 20 побед и три ничьих.
«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет!
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