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Сын Роналду взял трофей с «Аль-Насром». Видео
Сын Роналду взял трофей с «Аль-Насром». Видео
Криштиану-младший получил свой первый футбольный трофей в Саудовской Аравии. Сын легенды выиграл вместе «Аль-Насром» чемпионат страны U13. Вы посмотрите, как он радовался кубку!
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Сын Роналду взял трофей чемпионата Саудовской Аравии U13. Видео
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