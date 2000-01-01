Невероятная статистика Алонсо с «Байером»
Хаби Алонсо нереально крут. Вместе с «Байером» он выиграл 33 из 50 первых матчей в Бундеслиге. Больше побеждали лишь два тренера в истории!
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В своих первых 50 матчах в Бундеслиге больше Алонсо побеждали Ханс-Дитер Флик и Хосеп Гвардиола с «Баварией». Немец выиграл 40 матчей, а испанец — 42 встречи.
У Алонсо 33 победы в 50 первых матчах Бундеслиги. Больше лишь у двух тренеров в истории!
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