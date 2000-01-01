Два крутых достижения Тюкавина в дерби с «Локо»
Константин Тюкавин в матче с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ установил два впечатляющих достижения. Что же такого сделал форвард «Динамо»?
Топовый результат
Тюкавин — второй футболист «Динамо», который отметился результативными действиями в семи матчах подряд с 2009 года, когда начали собирать статистику. На счету Константина пять голов и три ассиста. Последним, кому это удавалось, был Александр Кокорин в 2013 году.
Самый юный
Тюкавин — самый молодой игрок в РПЛ, который отличился в семи матчах подряд. Форварду «Динамо» удалось это сделать в 21 год 255 дней. По этому показателю Константин обошёл Александра Кокорина (22 года 215 дней) и Бенхамина Гарре (23 года 15 дней).
Тюкавин установил два крутых достижения в матче с «Локомотивом»
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