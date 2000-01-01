Тюкавин установил два крутых достижения в матче с «Локомотивом»

Топовый результат

Тюкавин — второй футболист «Динамо», который отметился результативными действиями в семи матчах подряд с 2009 года, когда начали собирать статистику. На счету Константина пять голов и три ассиста. Последним, кому это удавалось, был Александр Кокорин в 2013 году.