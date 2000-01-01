Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Два крутых достижения Тюкавина в дерби с «Локо»
Два крутых достижения Тюкавина в дерби с «Локо»
Константин Тюкавин в матче с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ установил два впечатляющих достижения. Что же такого сделал форвард «Динамо»?
AMP-версия
Топовый результат
Топовый результат
Тюкавин — второй футболист «Динамо», который отметился результативными действиями в семи матчах подряд с 2009 года, когда начали собирать статистику. На счету Константина пять голов и три ассиста. Последним, кому это удавалось, был Александр Кокорин в 2013 году.
Самый юный
Самый юный
Тюкавин — самый молодой игрок в РПЛ, который отличился в семи матчах подряд. Форварду «Динамо» удалось это сделать в 21 год 255 дней. По этому показателю Константин обошёл Александра Кокорина (22 года 215 дней) и Бенхамина Гарре (23 года 15 дней).
Тюкавин установил два крутых достижения в матче с «Локомотивом»
Читайте также
Невероятная статистика Алонсо с «Байером»
Невероятная статистика Алонсо с «Байером»
Сын Роналду взял трофей с «Аль-Насром». Видео
Сын Роналду взял трофей с «Аль-Насром». Видео
«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет
«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Забавная реакция Рамоса на фанатов на автотрассе
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забавный танец молодого Зеппа Майера с мячом
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android