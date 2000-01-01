Топ-5 футболистов по числу сезонов подряд с 30+ голами в XXI веке

3-е место: Роберт Левандовски

Форвард забивал 30+ голов в «Баварии» и «Барселоне» с сезона-2015/2016 по сезон-2022/2023. Правда, в нынешнем розыгрыше Роберт пока не так хорош (12 голов в чемпионате, 18 — всего). Но время ещё есть!