Топ-5 игроков по числу сезонов подряд с 30+ голами
Килиан Мбаппе вышел на чистое четвёртое место в топе футболистов по числу сезонов подряд с 30+ голами в XXI веке. Кто ещё попал в список?
5-е место: Златан Ибрагимович
Форвард забивал 30+ голов пять лет подряд. Всё началось в сезоне-2011/2012, когда Ибрагимович играл за «Милан», и закончилось в сезоне-2015/2016, когда Златан был футболистом «ПСЖ».
4-е место: Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» отметился 30+ мячами в шести сезонах: с 2018/2019 по 2023/2024.
3-е место: Роберт Левандовски
Форвард забивал 30+ голов в «Баварии» и «Барселоне» с сезона-2015/2016 по сезон-2022/2023. Правда, в нынешнем розыгрыше Роберт пока не так хорош (12 голов в чемпионате, 18 — всего). Но время ещё есть!
2-е место: Криштиану Роналду
Играя в «Реале» с 2009 по 2019 год, нападающий ежегодно забивал более 30 мячей. Это длилось девять сезонов подряд.
1-е место: Лионель Месси
Форвард в «Барселоне» забивал 30+ голов 13 сезонов подряд: с 2008/2009 по 2020/2021.
Топ-5 футболистов по числу сезонов подряд с 30+ голами в XXI веке
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