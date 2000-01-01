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К сыну Роналду выстроилась очередь за фото. Видео
К сыну Роналду выстроилась очередь за фото. Видео
Криштиану Роналду-младший не менее популярен, чем его отец. После победы в чемпионате Саудовской Аравии U13 к юному футболисту выстроилась целая очередь из желающих, сделать фото!
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К сыну Роналду выстроилась очередь за фото! Криштиану-младший не менее популярен, чем отец
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