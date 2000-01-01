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Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед»
Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед»
Дела у представителя АПЛ идут совсем плохо. «Клинки» проиграли четыре домашних матча подряд, пропустив пять и более мячей. Команду поддержал даже худший футбольный клуб мира!
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Ужасный матч
Ужасный матч
Игра с «Арсеналом» завершилась для «Шеффилда» разгромом – 0:6. Суммарно за четыре домашних матча подряд «Юнайтед» уступил со счётом 0:21.
Дружеское послание
Дружеское послание
К «клинкам» обратился «Реал Какамора» с Соломоновых островов, считающийся худшим профессиональным футбольным клубом мира. Такое прозвище команда получила не случайно. Сезон клуб завершил с 0 очками, 14 забитыми и 116 пропущенными голами в 22 матчах.
Поддержка
Поддержка
«Всё окей. Вы хотя бы не мы», — написал клуб в соцсетях, приложив результаты последнего матча. В нём «Реал Какамора» проиграл со счётом 0:14.
Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед». Англичане крупно проиграли «Арсеналу»
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