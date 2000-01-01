Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед». Англичане крупно проиграли «Арсеналу»

Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед»

Дела у представителя АПЛ идут совсем плохо. «Клинки» проиграли четыре домашних матча подряд, пропустив пять и более мячей. Команду поддержал даже худший футбольный клуб мира!