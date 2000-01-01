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Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
РПЛ вернулась после зимней паузы. Как изменились расклады на чемпиона России после 19 тура? Вот расклады от аналитиков из Opta.
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ЦСКА
ЦСКА
Шансы «армейцев» упали с 0,8% до 0,6%. Вероятнее всего, красно-синие станут пятыми (21%) или шестыми (19,3%).
«Спартак»
«Спартак»
Вероятность чемпионства красно-белых возросла с 0,5% до 0,6%. Куда выше шансы у москвичей стать четвёртыми (19,4%) или пятыми (21%).
«Локомотив»
«Локомотив»
Шансы «железнодорожников» на золото снизились с 2,1% до 1,2%. По оценке Opta, красно-зелёные займут четвёртое (20,4%) или пятое (21%) место.
«Динамо»
«Динамо»
Вероятность победы бело-голубых взлетела с 3,1% до 7,3%. Больше шансов взять бронзу –33,1%.
«Краснодар»
«Краснодар»
Шансы на золото у «быков» снизились с 42,8% до 40,4%. Вероятность стать вице-чемпионами у краснодарцев 38,1%.
«Зенит»
«Зенит»
Вероятность чемпионства петербуржцев снизилась с 50,5% до 49,8%. Шансы у сине-бело-голубых стать вторыми равны 32,3%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ. Как изменились шансы «Зенита» и «Краснодара»?
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