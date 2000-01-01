Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
РПЛ вернулась после зимней паузы. Как изменились расклады на чемпиона России после 19 тура? Вот расклады от аналитиков из Opta.
ЦСКА
Шансы «армейцев» упали с 0,8% до 0,6%. Вероятнее всего, красно-синие станут пятыми (21%) или шестыми (19,3%).
«Спартак»
Вероятность чемпионства красно-белых возросла с 0,5% до 0,6%. Куда выше шансы у москвичей стать четвёртыми (19,4%) или пятыми (21%).
«Локомотив»
Шансы «железнодорожников» на золото снизились с 2,1% до 1,2%. По оценке Opta, красно-зелёные займут четвёртое (20,4%) или пятое (21%) место.
«Динамо»
Вероятность победы бело-голубых взлетела с 3,1% до 7,3%. Больше шансов взять бронзу –33,1%.
«Краснодар»
Шансы на золото у «быков» снизились с 42,8% до 40,4%. Вероятность стать вице-чемпионами у краснодарцев 38,1%.
«Зенит»
Вероятность чемпионства петербуржцев снизилась с 50,5% до 49,8%. Шансы у сине-бело-голубых стать вторыми равны 32,3%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ. Как изменились шансы «Зенита» и «Краснодара»?
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