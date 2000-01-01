Кейн — второй среди англичан по голам в ЛЧ
Гарри Кейн оформил дубль в матче Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0). Теперь на счету форварда «Баварии» 27 голов в 40 матчах престижного европейского турнира. Из англичан забитых мячей в ЛЧ больше лишь у одного футболиста!
Рекордсмен
Кейну пока не удалось превзойти только Уэйна Руни. Форвард «МЮ» за карьеру забил в Лиге чемпионов 30 голов, проведя 85 матчей. Но вряд ли рекорд Руни простоит долго.
У Кейна — 27 голов в Лиге чемпионов. Больше лишь у одного футболиста из Англии
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