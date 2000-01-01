У Кейна — 27 голов в Лиге чемпионов. Больше лишь у одного футболиста из Англии

Кейн — второй среди англичан по голам в ЛЧ

Гарри Кейн оформил дубль в матче Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0). Теперь на счету форварда «Баварии» 27 голов в 40 матчах престижного европейского турнира. Из англичан забитых мячей в ЛЧ больше лишь у одного футболиста!