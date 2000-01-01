Нойер повторил крутой рекорд Касильяса в ЛЧ
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер повторил достижение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса в Лиге чемпионов.
Невероятная статистика
Нойер провёл в ЛЧ уже 57 «сухих» матчей. Столько же игр без пропущенных мячей и в активе Касильяса. Вот только достичь этой отметки Мануэль смог быстрее Икера. Немцу потребовалось 136 игр, а испанцу — 177.
Нойер повторил крутой рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
Читайте также
Кейн — второй среди англичан по голам в ЛЧ
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед»
Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Видео
Карпин – топ-1 по играм в Европе из стран экс-СССР
К сыну Роналду выстроилась очередь за фото. Видео
Топ-5 игроков по числу сезонов подряд с 30+ голами
Два крутых достижения Тюкавина в дерби с «Локо»
Невероятная статистика Алонсо с «Байером»
Сын Роналду взял трофей с «Аль-Насром». Видео
«Реал» выдал лучшую беспроигрышную серию за 12 лет
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»
Топ-5 футболистов по числу хет-триков
Джорджина прошлась в платье из футболки Роналду
Топ-5 игроков по победам в Европе за 10 лет
«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя