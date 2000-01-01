Нойер повторил крутой рекорд Касильяса в Лиге чемпионов

Невероятная статистика

Нойер провёл в ЛЧ уже 57 «сухих» матчей. Столько же игр без пропущенных мячей и в активе Касильяса. Вот только достичь этой отметки Мануэль смог быстрее Икера. Немцу потребовалось 136 игр, а испанцу — 177.