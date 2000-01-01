Лучшие вратари по «сухим» матчам в топ-5 лигах за 10 лет
Transfermarkt составил список вратарей по наибольшему количеству «сухих» матчей в топ-5 лигах за последние 10 лет. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Эдерсон
Голкипер «Манчестер Сити» провёл 322 матча, в 151 из которых сохранил ворота «сухими».
4-е место — Тибо Куртуа
Вратарь «Реала» не пропустил в 166 матчах из 416 сыгранных.
3-е место — Марк-Андре тер Штеген
На счету голкипера «Барселоны» 169 «сухих» матчей. Всего тер Штеген отыграл 415 встреч.
2-е место — Мануэль Нойер
Вратарь «Баварии» провёл 378 матчей, в 172 из которых сохранил ворота «сухими».
1-е место — Ян Облак
Голкипер «Атлетико» не пропускал в 203 матчах из 431 сыгранного.
Пять вратарей с наибольшим числом «сухих» матчей в топ-5 лигах за 10 лет
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