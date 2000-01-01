Топ-5 тренеров РПЛ по набранным очкам
Transfermarkt назвал лучших тренеров в истории чемпионата России по очкам за матч. В список попали лишь те коучи, которые провели больше 50 встреч. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Массимо Каррера
Экс-тренер «Спартака» в среднем набирал по два очка за матч. Под его руководством команда провела 70 матчей в РПЛ.
4-е место — Сергей Семак
Во главе «Уфы» и «Зенита» специалист за 212 матчей набрал 434 очка, то есть по 2,04 за игру.
3-е место — Олег Романцев
Вместе со «Спартаком», «Динамо» и «Сатурном» тренер в среднем набирал по 2,06 очка за матч. На счету специалиста всего 334 игры.
2-е место — Лучано Спаллетти
Экс-наставник «Зенита» провёл 124 матча и набрал 259 очков, то есть в среднем по 2,09 за встречу.
1-е место — Андре Виллаш-Боаш
Бывший тренер «Зенита» в среднем набирал по 2,14 очка за матч. Под его руководством команда провела 69 встреч в РПЛ.
Топ-5 тренеров чемпионата России по набранным очкам
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