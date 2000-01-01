Балотелли взорвал петарду в раздевалке. Видео
Марио не перестаёт удивлять. Форвард взорвал петарду в раздевалке «Аданы» после победы над «Фатихом» (1:0). Видимо, так итальянец решил отметить свой гол…
Балотелли взорвал петарду в раздевалке после победы. Видео странной выходки
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