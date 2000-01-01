«Ман Сити» близок к рекорду «Барсы» в ЛЧ
«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Благодаря этому команда приблизилась у уникальному рекорду «Барселоны». Какому?
Классная серия
«Ман Сити» выиграл 28 из 30 последних домашних матчей в ЛЧ и дважды сыграв вничью. При этом «горожане» выдали победную серию из 12 игр.
Рекордсмены
Последний раз в Лиге чемпионов 30 матчей подряд без поражений проводила «Барселона». Длилась эта серия 38 игр: с сентября 2013 по ноябрь 2020 года.
У «Ман Сити» — 30 подряд домашних матчей в ЛЧ без поражений. Больше только у одного клуба!
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