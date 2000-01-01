Кто чаще всего выходил в четвертьфинал ЛЧ?
Определились первые участники четвертьфиналов Лиги чемпионов в этом сезоне. А какие команды чаще всего в истории доходили до этой стадии турнира?
5-6-е место — «Ювентус»
«Бьянконери» выходили в четвертьфинал ЛЧ 12 раз в истории.
5-6-е место — «Челси»
На счету «синих» также 12 четвертьфиналов в Лиге чемпионов.
4-е место — «Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» доходили до четвертьфинала 14 раз в истории ЛЧ.
3-е место — «Барселона»
Каталонцы сыграли в 18 четвертьфиналах Лиги чемпионов.
2-е место — «Реал»
В активе мадридцев 20 четвертьфиналов ЛЧ.
1-е место — «Бавария»
Мюнхенцы выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов 22 раза в истории. В этот раз они тоже туда уже попали.
Какие команды чаще всего выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов?
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