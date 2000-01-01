Реакция президента «Реала» на вопрос про Мбаппе
В «Реале» продолжают опровергать переход Килиана Мбаппе. Президент клуба Флорентино Перес забавно отреагировал на вопрос фанатов о трансфере игрока.
Президент «Реала» забавно отреагировал на вопрос фаната о трансфере Мбаппе. Видео
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