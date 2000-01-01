Акинфеев — лучший по отражённым пенальти в РПЛ
Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче с «Крыльями Советов» (2:0). Благодаря этому голкипер ЦСКА стал лучшим в РПЛ по отражённым 11-метровым с 2009 года, когда начали вести статистику!
5-е место — Сослан Джанаев
На счету голкипера «Сочи» 10 отражённых пенальти.
4-е место — Илья Лантратов
Вратарь «Локомотива» также отразил 10 11-метровых.
3-е место — Сергей Рыжиков
В активе экс-голкипера «Рубина», «Тамбова», «Крыльев Советов» и других клубов 11 отражённых пенальти.
2-е место — Александр Беленов
Вратарь «Факела» отразил 13 пенальти.
1-е место — Игорь Акинфеев
На счету голкипера ЦСКА 15 отражённых 11-метровых.
Акинфеев — лучший по отражённым пенальти в РПЛ
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