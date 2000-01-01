Акинфеев — лучший по отражённым пенальти в РПЛ

Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче с «Крыльями Советов» (2:0). Благодаря этому голкипер ЦСКА стал лучшим в РПЛ по отражённым 11-метровым с 2009 года, когда начали вести статистику!