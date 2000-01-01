У Кейна два бомбардирских рекорда за вечер
Гарри Кейн в матче с «Майнцем» (8:1) установил два крутых достижения в Бундеслиге.
Лучший
Кейн стал первым игроком, оформившим в дебютном сезоне Бундеслиги четыре хет-трика.
Повторение достижения
Также Гарри сравнялся по числу голов в дебютном сезоне с Уве Зеелером. На счету Кейна сейчас 30 забитых мячей. Столько же было и у Зеелера в сезоне -1963/1964.
Кейн установил два крутых бомбардирских рекорда за вечер
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