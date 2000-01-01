«Лилль» сделал бургеры с Эденом Азаром. Фото
В «Лилле» необычно встретили своего воспитанника. К матчу с «Ренном» (2:2) клуб провёл очень неординарную акцию!
Креатив
«Лилль» напечатал на стаканах профиль Азара, а также нарисовал на бургерах игровые футболки Эдена.
Азара необычно встретили в «Лилле». Клуб сделал бургеры с его именем!
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