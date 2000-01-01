8 самых титулованных тренеров в истории ЛЧ
Transfernarkt составил список самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов. Кто вошёл в восьмёрку лучших?
4-8-е место: Оттмар Хитцфельд
Вместе с «Боруссией» и «Баварией» специалист выиграл по одному трофею ЛЧ. Последний титул Хитцфельд брал в 2001 году.
4-8-е место: Висенте дель Боске
Экс-тренер «Реала» дважды становился победителем Лиги чемпионов. Последний титул был завоёван в 2002 году.
4-8-е место: Алекс Фергюсон
Бывший тренер «МЮ» дважды брал трофей Лиги чемпионов. Последний раз победителем Фергюсон становился в 2008 году.
4-8-е место: Жозе Моуринью
Вместе с «Интером» и «Порту» специалист выиграл по одному трофею ЛЧ. Последний титул Моуринью брал в 2010 году.
4-8-е место: Юпп Хайнкес
Будучи тренером «Реала» и «Баварии», специалист завоевал по одному титулу ЛЧ с каждой командой. Последний трофей был взят в 2013 году.
2-3-е место: Зинедин Зидан
Экс-наставник «Реала» трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом». Последний титул Зидан взял в 2018 году.
2-3-е место: Хосеп Гвардиола
На счету специалиста три победы в Лиге чемпионов вместе с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». Последний титул Гвардиола завоевал в 2023 году.
1-е место: Карло Анчелотти
С «Миланом» и «Реалом» тренер брал по два титула ЛЧ. Последний раз Анчелотти побеждал в турнире в 2022 году.
8 самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов
Читайте также
«Лилль» сделал бургеры с Эденом Азаром. Фото
MrBeast пришёл на матч «Интер Майами». Видео
У Кейна два бомбардирских рекорда за вечер
Акинфеев — лучший по отражённым пенальти в РПЛ
Реакция президента «Реала» на вопрос про Мбаппе
Кто чаще всего выходил в четвертьфинал ЛЧ?
«Ман Сити» близок к рекорду «Барсы» в ЛЧ
Беллингем повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ
Балотелли взорвал петарду в раздевалке. Видео
Топ-5 тренеров РПЛ по набранным за матч очкам
Лучшие вратари по «сухим» матчам за 10 лет
Нойер повторил крутой рекорд Касильяса в ЛЧ
Кейн — второй среди англичан по голам в ЛЧ
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
Худший клуб мира обратился к «Шеффилд Юнайтед»
Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Видео