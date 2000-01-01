Сон собирал мусор с поля после матча. Видео
Сон Хын Мин не только отличный футболист, но и потрясающий человек. После матча с «Астон Виллой» (4:0) нападающий прошёлся по полю и собрал мусор. Крутой поступок!
Сон Хын Мин собирал мусор с поля после матча. Милейший поступок!
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