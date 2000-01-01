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Месси получил «Оскар»! Но не Лео, а пёс
Месси получил «Оскар»! Но не Лео, а пёс
Месси получил «Оскар»! Правда, речь идёт не об аргентинском футболисте, а о псе, названном в его честь. Четвероногий Месси даже присутствовал на кинопремии!
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Настоящий актёр
Настоящий актёр
Одну из главных ролей в фильме «Анатомия падения» сыграл пёс по кличке Месси, названный в честь Лионеля. Кинокартина получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Четвероногий даже сидел в зрительном зале во время награждения.
Месси получил «Оскар». Правда, не Лионель, а пёс
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