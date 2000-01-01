Забавный мультик с Месси и Роналду
Аргентинский блогер Гран Берта создал мини-мультик с участием фигурок Funko POP Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Получилось крайне забавно!
Блогер создал мультик с Месси и Роналду. Забавное видео
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