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Как Форлан играл с футболкой в руках?
Как Форлан играл с футболкой в руках?
В 2002 году в матче «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (2:1) Диего Форлан устроил настоящее шоу. В итоге форварду пришлось бегать по полю без футболки. Как так?
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Победный мяч
Победный мяч
Форлан забил мяч на 84-й минуте, выведя «МЮ» вперёд (2:1). Празднуя гол, Диего снял футболку. Пока форвард радовался, соперник довольно быстро ввёл мяч в игру. Одеться Форлан не успел, поэтому ему пришлось бегать по полю с майкой в руках.
В таком формате Диего отыграл секунд 15. Форвард даже умудрился выиграть единоборство и спасти свою команду от гола. Штрафа за подобную игру с майкой Форлан не получил, так как тогда игрокам не давали жёлтые карточки за снятые джерси.
В таком формате Диего отыграл секунд 15. Форвард даже умудрился выиграть единоборство и спасти свою команду от гола. Штрафа за подобную игру с майкой Форлан не получил, так как тогда игрокам не давали жёлтые карточки за снятые джерси.
Форлан играл за «МЮ» с футболкой в руках, а не на теле. И даже не получил за это карточку
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