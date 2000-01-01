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Топ-5 самых дорогих российских игроков без клуба
Топ-5 самых дорогих российских игроков без клуба
Transfermarkt составил список самых дорогих российских игроков в статусе свободных агентов. Кто вошёл в топ-5?
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5-е место — Павел Могилевец
5-е место — Павел Могилевец
Стоимость экс-защитника «Зенита», «Ростова» и «Пари НН» оценивается в € 250 тыс.
4-е место — Павел Баранов
4-е место — Павел Баранов
Цена бывшего футболиста «Велеса» и «Нефтехимика» — € 300 тыс.
3-е место — Валерий Чуперка
3-е место — Валерий Чуперка
Экс-полузащитник «Ростова» и «Рубина» оценивается в € 325 тыс.
2-е место — Эльмир Набиуллин
2-е место — Эльмир Набиуллин
Стоимость бывшего защитника «Зенита» и «Сочи» составляет € 500 тыс.
1-е место — Егор Сорокин
1-е место — Егор Сорокин
Цена экс-защитника «Краснодара» и «Рубина» – € 325 тыс.
Топ-5 самых дорогих российских игроков без клуба
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