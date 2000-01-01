Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Художник Эдуарди Цоколакян создал невероятный арт Роберта с помощью ниток. Вы только посмотрите на эту красоту!
Художник сделал портрет Левандовского из ниток. Удивительное творение!
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