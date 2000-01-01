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5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
В футболе существует особая группа игроков, которые провели всю (или почти всю) карьеру в одном клубе. Как выглядит пятёрка самых преданных действующих футболистов (без учёта аренд) в топ-5 лигах Европы?
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5-е место — Антони Лопеш
5-е место — Антони Лопеш
Голкипер выступает за «Лион» уже 12 лет 8 месяцев и 13 дней. За клуб Лопеш отыграл 479 встреч.
4-е место — Коке
4-е место — Коке
Полузащитник выступает за «Атлетико» 13 лет 2 месяца и 12 дней. За клуб Коке провёл 622 матча.
3-е место — Икер Муньяин
3-е место — Икер Муньяин
Хавбек выступает за «Атлетик» 14 лет 8 месяцев и 12 дней. За клуб Муньяин провёл 553 матча.
1-2-е место — Оскар де Маркос
1-2-е место — Оскар де Маркос
Защитник выступает за «Атлетик» уже 14 лет 8 месяцев и 13 дней. За клуб де Маркос отыграл 523 матча.
1-2-е место — Томас Мюллер
1-2-е место — Томас Мюллер
Хавбек выступает за «Баварию» 14 лет 8 месяцев и 13 дней. За клуб Мюллер отбегал 696 матчей.
5 самых преданных футболистов в топ-5 лигах Европы
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