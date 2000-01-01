5 самых преданных футболистов в топ-5 лигах Европы

5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы

В футболе существует особая группа игроков, которые провели всю (или почти всю) карьеру в одном клубе. Как выглядит пятёрка самых преданных действующих футболистов (без учёта аренд) в топ-5 лигах Европы?