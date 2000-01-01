Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи. Смешное видео бэкстейджа

Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи

Хасбик и Златан Ибрагимович встретились на Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Блогер и футболист сделали крайне забавное совместное фото. Вы посмотрите, как смешно делался этот снимок!