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Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи
Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи
Хасбик и Златан Ибрагимович встретились на Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Блогер и футболист сделали крайне забавное совместное фото. Вы посмотрите, как смешно делался этот снимок!
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Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи. Смешное видео бэкстейджа
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