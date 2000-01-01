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Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя
Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя
Килиан Мбаппе собирается обратиться в суд! Футболисту «ПСЖ» не понравилось описание одного из блюд в кебабной из Марселя. Что именно не оценил нападающий?
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Недовольство
Недовольство
Блогер Мохамед Хенни открыл в Марселе кебабную, сделав провокационные описания блюд. В одном из бургеров Хенни сравнивает форму булочки с головой Мбаппе. Именно это и не понравилось Килиану.
Угрозы
Угрозы
Мохамеду пришло письмо от юриста Мбаппе, в котором содержалась просьба убрать упоминание Килиана из описания из-за использования имени в коммерческих целях без согласия обладателя. У владельца кебабной есть восемь дней, чтобы исполнить предписание, иначе последует обращение в суд.
Жёсткий ответ
Жёсткий ответ
Хенни высказал своё недовольство в соцсетях: «Тебе не стыдно? Тебе больше нечем заняться? Он использует своё время и деньги, чтобы судиться со мной. Я никого не обижаю. Подавать судебную жалобу абсолютно ни за что?»
Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя. За что?
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