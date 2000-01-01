Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя. За что?

Жёсткий ответ

Хенни высказал своё недовольство в соцсетях: «Тебе не стыдно? Тебе больше нечем заняться? Он использует своё время и деньги, чтобы судиться со мной. Я никого не обижаю. Подавать судебную жалобу абсолютно ни за что?»