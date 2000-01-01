Терзич повторил рекорд Хитцфельда и Клоппа в «Боруссии»

Крутое достижение

«Боруссия» под руководством Терзича выходит в четвертьфинал ЛЧ уже второй сезон подряд. Раньше подобное удавалось лишь двум тренерам: Оттмару Хитцфельду в сезонах-1995/1996 и 1996/1997 и Юргену Клоппу в сезонах-2012/2013 и 2013/2014.