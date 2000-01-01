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Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Opta составила список лучших игроков в Лиге чемпионов по обводкам. Как выглядит топ-5 самых-самых?
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5-е место — Жоау Канселу
5-е место — Жоау Канселу
Защитник «Барселоны» сделал 24 успешные обводки.
2-4-е место — Жереми Доку
2-4-е место — Жереми Доку
На счету вингера «Манчестер Сити» 28 обводок.
2-4-е место — Килиан Мбаппе
2-4-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» сделал 28 обводок.
2-4-е место — Лерой Зане
2-4-е место — Лерой Зане
На счету нападающего «Баварии» тоже 28 успешных обводок.
1-е место — Хвича Кварацхелия
1-е место — Хвича Кварацхелия
Вингер «Наполи» сделал 29 обводок.
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
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