Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Opta составила список лучших игроков в Лиге чемпионов по обводкам. Как выглядит топ-5 самых-самых?
5-е место — Жоау Канселу
Защитник «Барселоны» сделал 24 успешные обводки.
2-4-е место — Жереми Доку
На счету вингера «Манчестер Сити» 28 обводок.
2-4-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» сделал 28 обводок.
2-4-е место — Лерой Зане
На счету нападающего «Баварии» тоже 28 успешных обводок.
1-е место — Хвича Кварацхелия
Вингер «Наполи» сделал 29 обводок.
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Читайте также
Тренер «Боруссии» Дортмунд повторил рекорд Клоппа
Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя
Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи
Топ-5 самых дорогих российских игроков без клуба
«Арсенал» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 14 лет!
В полуфинале Кубка Германии — один клуб Бундеслиги
Месси получил «Оскар»! Но не Лео, а пёс
Сон собирал мусор с поля после матча. Видео
Хави учит своего сына играть головой. Крутое видео
Обновлённый прогноз Opta на чемпиона Англии
8 самых титулованных тренеров в истории ЛЧ
«Лилль» сделал бургеры с Эденом Азаром. Фото
MrBeast пришёл на матч «Интер Майами». Видео
У Кейна два бомбардирских рекорда за вечер
Акинфеев — лучший по отражённым пенальти в РПЛ
Реакция президента «Реала» на вопрос про Мбаппе