Тренер покинул клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Ушла целая эпоха. Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх покинет клуб по окончании сезона. Специалист провёл в команде 29 лет!
Игрок
Штрайх — особый человек для «Фрайбурга». Кристиан начинал играть в клубе ещё за молодёжную команду в 1983 году. В 1984-1985, 1987-1988 и 1990-1995 годах он выступал за основу команды.
Начинающий специалист
Сразу после окончания карьеры в 1995 году он стал тренировать молодёжку «Фрайбурга». На этой должности Штрайх проработал до 2011 года, при этом с 2007 года он параллельно помогал главному тренеру первой команды.
Опытный тренер
С 2011 года Кристиан был бессменным главным тренером «Фрайбурга». Сейчас специалист объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
Важное заявление
«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать и обсудить это решение, но я чувствую, что после 29 лет работы настало подходящее время для нового импульса, новых людей, новых возможностей», — сказал Штрайх.
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы в нём!
Читайте также
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Забавный мультик с Месси и Роналду
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Тренер «Боруссии» Дортмунд повторил рекорд Клоппа
Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя
Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи
Топ-5 самых дорогих российских игроков без клуба
«Арсенал» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 14 лет!
В полуфинале Кубка Германии — один клуб Бундеслиги
Месси получил «Оскар»! Но не Лео, а пёс
Сон собирал мусор с поля после матча. Видео
Хави учит своего сына играть головой. Крутое видео
Обновлённый прогноз Opta на чемпиона Англии
8 самых титулованных тренеров в истории ЛЧ