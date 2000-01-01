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Тренер покинул клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Тренер покинул клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Ушла целая эпоха. Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх покинет клуб по окончании сезона. Специалист провёл в команде 29 лет!
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Игрок
Игрок
Штрайх — особый человек для «Фрайбурга». Кристиан начинал играть в клубе ещё за молодёжную команду в 1983 году. В 1984-1985, 1987-1988 и 1990-1995 годах он выступал за основу команды.
Начинающий специалист
Начинающий специалист
Сразу после окончания карьеры в 1995 году он стал тренировать молодёжку «Фрайбурга». На этой должности Штрайх проработал до 2011 года, при этом с 2007 года он параллельно помогал главному тренеру первой команды.
Опытный тренер
Опытный тренер
С 2011 года Кристиан был бессменным главным тренером «Фрайбурга». Сейчас специалист объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
Важное заявление
Важное заявление
«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать и обсудить это решение, но я чувствую, что после 29 лет работы настало подходящее время для нового импульса, новых людей, новых возможностей», — сказал Штрайх.
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы в нём!
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