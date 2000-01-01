Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Фотограф Майлс Майерско-Харрис, будучи болельщиком «МЮ», работал на матче с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. Парень с необычного ракурса снял победный гол «дьяволов». Вышло круто!
Фотограф снял победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
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