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Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Фотограф Майлс Майерско-Харрис, будучи болельщиком «МЮ», работал на матче с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. Парень с необычного ракурса снял победный гол «дьяволов». Вышло круто!
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Фотограф снял победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
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