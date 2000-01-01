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Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Гарри — невероятно крут. Форвард отличился в матче с «Дармштадтом», забив в компенсированное время к первому тайму. Благодаря этому англичанин установил новый рекорд в Бундеслиге!
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Крутое достижение
Крутое достижение
Для Кейна мяч в ворота «Дармштадта» стал 31-м в текущем сезоне. До Гарри ещё никто не забивал столько в дебютный год в Бундеслиге. Предыдущий рекорд принадлежал Уве Зеелеру, который в сезоне-1963/1964 забил 30 мячей.
Лучший результат
Лучший результат
Также Кейн впервые в карьере забил столько мячей за сезон. Его предыдущий личный рекорд — 30 голов за «Тоттенхэм» в сезонах-2017/2018 и 2022/2023.
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге. Гарри побил достижение 60-летней давности!
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