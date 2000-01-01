Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге. Гарри побил достижение 60-летней давности!

Крутое достижение

Для Кейна мяч в ворота «Дармштадта» стал 31-м в текущем сезоне. До Гарри ещё никто не забивал столько в дебютный год в Бундеслиге. Предыдущий рекорд принадлежал Уве Зеелеру, который в сезоне-1963/1964 забил 30 мячей.