Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Она напоминает бокал пенного

Особая форма

«Левён» узнал у болельщиков, что они ассоциируют клуб с местным производителем пива. Поэтому команда и решила посвятить третий комплект формы пенному напитку. Дизайн, напоминающий бокал с пивом, был разработан с помощью нейросетей.