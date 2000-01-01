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Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
«Лёвен» из чемпионата Бельгии выпустил необычную третью форму. Новый комплект посвящён пиву!
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Особая форма
Особая форма
«Левён» узнал у болельщиков, что они ассоциируют клуб с местным производителем пива. Поэтому команда и решила посвятить третий комплект формы пенному напитку. Дизайн, напоминающий бокал с пивом, был разработан с помощью нейросетей.
Победный комплект
Победный комплект
Новый комплект презентовали на местной пивоварне. В «пивной» форме «Лёвен» уже провёл первый матч. Клуб обыграл «Мехелен» (1:0) и выбрался из зоны вылета.
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Она напоминает бокал пенного
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