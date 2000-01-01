Топ-5 самых дорогих игроков в четвертьфинале ЛЧ
Transfermarkt составил список самых дорогих игроков в командах, участвующих в четвертьфинале Лиги чемпионов. Как выглядит топ-5 лучших?
5-е место — Джамал Мусиала
Стоимость полузащитника «Баварии» равна € 110 млн.
4-е место — Букайо Сака
Цена вингера «Арсенала» — € 130 млн.
1-3-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» оценивается в € 180 млн.
1-3-е место — Эрлинг Холанд
Стоимость нападающего «Манчестер Сити» — € 180 млн.
1-3-е место — Джуд Беллингем
Цена полузащитника «Реала» — € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков четвертьфинала Лиги чемпионов
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