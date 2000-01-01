Новый прогноз на чемпиона Испании
Opta обновила прогноз на чемпиона Ла Лиги после 29-го тура. Кто теперь претендует на золото?
«Жирона»
Шансы бело-красных на чемпионство упали с 1,1% до 0,1%. Наиболее вероятно, что команда займёт третье место (54,4%).
«Барселона»
Вероятность победы каталонцев выросла с 1,1% до 2%. Предполагается, что красно-синие станут вице-чемпионами (73,5%).
«Реал»
Шансы «сливочных» практически не изменились. Раньше они были 97,7%, а сейчас — 97,9%. Вероятность занять второе место — всего 2%.
Новый прогноз на чемпиона Испании. Как изменились расклады в борьбе за победу?
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