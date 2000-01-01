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Топ-5 футболистов по числу побед
Топ-5 футболистов по числу побед
Победы — один из самых важных аспектов в футболе. У топ-игроков число выигранных матчей перевалило за сотни. А кто из футболистов одержал больше всех побед?
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5-е место — Райан Гиггз
5-е место — Райан Гиггз
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» выиграл 589 официальных матчей.
4-е место — Лионель Месси
4-е место — Лионель Месси
Форвард «Интер Майами» одержал 600 побед за карьеру. Месси продолжает выступать и выигрывать до сих пор.
3-е место — Рожерио Сени
3-е место — Рожерио Сени
Вратарь «Сан-Паулу» выиграл 627 матчей.
2-е место — Фабио Лопес
2-е место — Фабио Лопес
Голкипер «Флуминенсе» одержал 628 побед. Лопес продолжает выигрывать вместе с командой и по сей день.
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
Нападающий «Аль-Насра» выиграл 672 матча. Роналду продолжает увеличивать счёт побед и сейчас.
Топ-5 футболистов по числу побед. Кто, кроме Месси и Роналду?
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