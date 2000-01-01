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Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
«Байер» выдал восьмую по длительности беспроигрышную серию в топ-10 лигах Европы в XXI веке. Кто провёл больше матчей без поражений?
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8-е место — «Байер»
8-е место — «Байер»
В текущем сезона команда из Леверкузена провела 38 матчей без поражений. На счету подопечных Хаби Алонсо 33 победы и пять ничьих.
7-е место — «Интер»
7-е место — «Интер»
В сезоне-2006/2007 «нерадзурри» выдали серию без поражений из 39 встреч. На счету команды было 30 побед и девять ничьих.
6-е место — ПСВ
6-е место — ПСВ
На стыке сезонов-2008/2009 и 2009/2010 клуб из Эйндховена выдал беспроигрышную серию из 39 матчей. На счету ПСВ было 33 победы и шесть ничьих.
5-е место — «Барселона»
5-е место — «Барселона»
В сезоне-2015/1016 каталонцы провели 39 матчей без поражений. На счету сине-гранатовых было 32 победы и семь ничьих.
4-е место — «Реал»
4-е место — «Реал»
На стыке сезонов-2015/2016 и 2016/2017 мадридцы выдали серию без поражений из 40 игр. На счету мадридцев было 31 победа и девять ничьих.
3-е место — «Интер»
3-е место — «Интер»
На стыке сезонов-2003/2004 и 2004/2005 «нерадзурри» выдали беспроигрышную серию из 40 матчей. На счету «Интера» было 20 побед и 20 ничьих.
2-е место — «Селтик»
2-е место — «Селтик»
На стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018 клуб из Глазго провёл 42 игры без поражений. На счету команды 37 побед и пять ничьих.
1-е место — «Ювентус»
1-е место — «Ювентус»
В сезоне-2011/2012 туринцы выдали беспроигрышную серию из 43 встреч. «Ювентус» одержал 27 побед и 16 раз сыграл вничью.
«Байер» не проигрывает 38 матчей подряд. Серии круче были лишь у семи клубов
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