Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
«Байер» выдал восьмую по длительности беспроигрышную серию в топ-10 лигах Европы в XXI веке. Кто провёл больше матчей без поражений?
8-е место — «Байер»
В текущем сезона команда из Леверкузена провела 38 матчей без поражений. На счету подопечных Хаби Алонсо 33 победы и пять ничьих.
7-е место — «Интер»
В сезоне-2006/2007 «нерадзурри» выдали серию без поражений из 39 встреч. На счету команды было 30 побед и девять ничьих.
6-е место — ПСВ
На стыке сезонов-2008/2009 и 2009/2010 клуб из Эйндховена выдал беспроигрышную серию из 39 матчей. На счету ПСВ было 33 победы и шесть ничьих.
5-е место — «Барселона»
В сезоне-2015/1016 каталонцы провели 39 матчей без поражений. На счету сине-гранатовых было 32 победы и семь ничьих.
4-е место — «Реал»
На стыке сезонов-2015/2016 и 2016/2017 мадридцы выдали серию без поражений из 40 игр. На счету мадридцев было 31 победа и девять ничьих.
3-е место — «Интер»
На стыке сезонов-2003/2004 и 2004/2005 «нерадзурри» выдали беспроигрышную серию из 40 матчей. На счету «Интера» было 20 побед и 20 ничьих.
2-е место — «Селтик»
На стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018 клуб из Глазго провёл 42 игры без поражений. На счету команды 37 побед и пять ничьих.
1-е место — «Ювентус»
В сезоне-2011/2012 туринцы выдали беспроигрышную серию из 43 встреч. «Ювентус» одержал 27 побед и 16 раз сыграл вничью.
«Байер» не проигрывает 38 матчей подряд. Серии круче были лишь у семи клубов
Читайте также
Топ-5 футболистов по числу побед
Новый прогноз на чемпиона Испании
Топ-5 самых дорогих игроков в 1/4 финала ЛЧ
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Забавный мультик с Месси и Роналду
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Тренер «Боруссии» Дортмунд повторил рекорд Клоппа
Мбаппе подаст в суд на кебабную из Марселя
Хасбик и Ибрагимович сделали забавное селфи