У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ
Максим Глушенков дико крут. Полузащитник «Локомотива» — единственный игрок, который забил больше 10 голов и отдал больше 10 ассистов с начала 2023 года!
Лучший
С момента перехода в «Локомотив» в 33 матчах Глушенков набрал 10+10 по системе «гол+пас». Больше за этот же период нет ни у одного игрока РПЛ.
Среди элиты
По сумме голов и ассистов без учёта пенальти Максим уступает лишь двум игрокам РПЛ. На счету полузащитника 20 результативных действий, у Матео Кассьерры — 21 и у Джона Кордобы — 23.
У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ. Круче статистики с 2023 года нет ни у кого
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