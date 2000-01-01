Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
5 главных вундеркиндов в футболе
5 главных вундеркиндов в футболе
Немало молодых игроков сейчас феерит на топовом уровне. Портал Goal составил список лучших вундеркиндов в мире, родившихся после 1 января 2005 года. Кто вошёл в пятёрку лучших?
AMP-версия
5-е место — Арда Гюлер
5-е место — Арда Гюлер
Полузащитник «Реала» в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей, забив один гол. 19-летний футболист пропустил половину чемпионата из-за травмы.
4-е место — Матис Тель
4-е место — Матис Тель
Нападающий «Баварии» отыграл в этом сезоне 33 матча. 18-летний футболист забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
3-е место — Уоррен Заир-Эмери
3-е место — Уоррен Заир-Эмери
18-летний полузащитник провёл за «ПСЖ» 33 матча, забив три гола и сделав шесть ассистов.
2-е место — Эндрик
2-е место — Эндрик
17-летний форвард «Палмейраса» в нынешнем сезоне отыграл шесть матчей, отметившись голом и результативной передачей. Летом 2024 года перейдёт в «Реал».
1-е место — Ламин Ямал
1-е место — Ламин Ямал
16-летний вингер провёл за «Барселону» 39 матчей. На его счету шесть голов и семь ассистов.
5 главных вундеркиндов в футболе. Им нет даже 20 лет!
Читайте также
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ
У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ
Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
Топ-5 футболистов по числу побед
Топ-5 футболистов по числу побед
Новый прогноз на чемпиона Испании
Новый прогноз на чемпиона Испании
Топ-5 самых дорогих игроков в 1/4 финала ЛЧ
Топ-5 самых дорогих игроков в 1/4 финала ЛЧ
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Забавный мультик с Месси и Роналду
Забавный мультик с Месси и Роналду
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам
Топ-5 футболистов Лиги чемпионов по обводкам

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android