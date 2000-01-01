5 главных вундеркиндов в футболе
Немало молодых игроков сейчас феерит на топовом уровне. Портал Goal составил список лучших вундеркиндов в мире, родившихся после 1 января 2005 года. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место — Арда Гюлер
Полузащитник «Реала» в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей, забив один гол. 19-летний футболист пропустил половину чемпионата из-за травмы.
4-е место — Матис Тель
Нападающий «Баварии» отыграл в этом сезоне 33 матча. 18-летний футболист забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
3-е место — Уоррен Заир-Эмери
18-летний полузащитник провёл за «ПСЖ» 33 матча, забив три гола и сделав шесть ассистов.
2-е место — Эндрик
17-летний форвард «Палмейраса» в нынешнем сезоне отыграл шесть матчей, отметившись голом и результативной передачей. Летом 2024 года перейдёт в «Реал».
1-е место — Ламин Ямал
16-летний вингер провёл за «Барселону» 39 матчей. На его счету шесть голов и семь ассистов.
5 главных вундеркиндов в футболе. Им нет даже 20 лет!
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