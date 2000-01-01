Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
Французское издание L’Équipe составило список самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Как выглядит топ-5 футболистов с наибольшей зарплатой до вычета налогов?
AMP-версия
4-5-е место — Серж Гнабри
4-5-е место — Серж Гнабри
Полузащитник «Баварии» зарабатывает € 1,42 млн в месяц.
4-5-е место — Кингсли Коман
4-5-е место — Кингсли Коман
Форвард «Баварии» получает
€ 1,42 млн в месяц.
2-3-е место — Томас Мюллер
2-3-е место — Томас Мюллер
Полузащитник «Баварии» зарабатывает € 1,66 млн в месяц.
2-3-е место — Мануэль Нойер
2-3-е место — Мануэль Нойер
Голкипер «Баварии» тоже получает € 1,66 млн в месяц.
1-е место — Гарри Кейн
1-е место — Гарри Кейн
Нападающий «Баварии» зарабатывает € 2,1 млн в месяц.
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Тут только игроки «Баварии»!
Читайте также
5 главных вундеркиндов в футболе
5 главных вундеркиндов в футболе
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ
У Глушенкова — уникальные показатели в РПЛ
Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
Топ-8 самых долгих серий клубов без поражений
Топ-5 футболистов по числу побед
Топ-5 футболистов по числу побед
Новый прогноз на чемпиона Испании
Новый прогноз на чемпиона Испании
Топ-5 самых дорогих игроков в 1/4 финала ЛЧ
Топ-5 самых дорогих игроков в 1/4 финала ЛЧ
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Бельгийский клуб выпустил «пивную» форму. Фото
Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Кейн установил новый рекорд в Бундеслиге
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Победный гол «МЮ» с необычного ракурса. Видео
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Тренер покинет клуб Бундеслиги после 29 лет работы
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Художник сделал портрет Левандовского из ниток
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Как Форлан играл с футболкой в руках, а не на теле
Забавный мультик с Месси и Роналду
Забавный мультик с Месси и Роналду
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы
5 самых преданных игроков в топ-5 лигах Европы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android