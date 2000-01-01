Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
Французское издание L’Équipe составило список самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Как выглядит топ-5 футболистов с наибольшей зарплатой до вычета налогов?
4-5-е место — Серж Гнабри
Полузащитник «Баварии» зарабатывает € 1,42 млн в месяц.
4-5-е место — Кингсли Коман
Форвард «Баварии» получает
€ 1,42 млн в месяц.
€ 1,42 млн в месяц.
2-3-е место — Томас Мюллер
Полузащитник «Баварии» зарабатывает € 1,66 млн в месяц.
2-3-е место — Мануэль Нойер
Голкипер «Баварии» тоже получает € 1,66 млн в месяц.
1-е место — Гарри Кейн
Нападающий «Баварии» зарабатывает € 2,1 млн в месяц.
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Тут только игроки «Баварии»!
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