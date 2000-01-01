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Шесть игроков Ла Лиги с самой высокой зарплатой
Шесть игроков Ла Лиги с самой высокой зарплатой
Французское издание L’Équipe составило список самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги. Кто из игроков получает больше всех в месяц до вычета налога?
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3-6-е место — Ян Облак
3-6-е место — Ян Облак
В месяц голкипер «Атлетико» зарабатывает € 1,67 млн.
3-6-е место — Илкай Гюндоган
3-6-е место — Илкай Гюндоган
Полузащитник «Барселоны» в месяц получает € 1,67 млн.
3-6-е место — Джуд Беллингем
3-6-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» тоже зарабатывает € 1,67 млн в месяц.
3-6-е место — Винисиус
3-6-е место — Винисиус
Такую же сумму получает и вингер «Реала».
2-е место — Роберт Левандовски
2-е место — Роберт Левандовски
Форвард «Барселоны» зарабатывает € 1,87 млн.
1-е место — Давид Алаба
1-е место — Давид Алаба
Защитник «Реала» получает € 1,88 млн в месяц.
Шесть игроков Ла Лиги с самой высокой зарплатой. Лидер — защитник «Реала»!
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