Как же раскачался Месут Озил! Видео
Месут Озил после завершения карьеры решил всерьёз взяться за свою физическую форму. Вы посмотрите, как экс-футболист раскачался в зале! Кажется, с такими тренировками немудрено стать обладателем огромных мышц.
Месут Озил стал качком! Видео его тренировок впечатляет
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