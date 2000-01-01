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Как же раскачался Месут Озил! Видео
Как же раскачался Месут Озил! Видео
Месут Озил после завершения карьеры решил всерьёз взяться за свою физическую форму. Вы посмотрите, как экс-футболист раскачался в зале! Кажется, с такими тренировками немудрено стать обладателем огромных мышц.
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Месут Озил стал качком! Видео его тренировок впечатляет
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