Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ
Transfermarkt составил список самых дорогих представителей РПЛ. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
5-е место — Дуглас Сантос
Защитник «Зенита» оценивается в € 15 млн.
2-4-е место — Клаудиньо
Стоимость полузащитника «Зенита» — € 18 млн.
2-4-е место — Матвей Сафонов
Цена вратаря «Краснодара» — € 18 млн.
2-4-е место — Эдуард Сперцян
Полузащитник «Краснодара» оценивается в € 18 млн.
1-е место — Вендел
Стоимость полузащитника «Зенита» — € 22 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ
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