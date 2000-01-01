Сборная самых дорогих игроков, не попавших на Евро-2024
Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов, которые пропустят чемпионат Европы — 2024. Кто оказался в этой команде?
Вратарь — Куртуа
Тибо оценивается в € 30 млн. Голкипер сборной Бельгии пропустит Евро-2024 из-за травмы колена.
Защитник — Бальде
Стоимость Алекса — € 40 млн. Футболист сборной Испании не поедет на ЧЕ из-за разрыва сухожилия.
Защитник — Алаба
Давид оценивается в € 25 млн. Защитник сборной Австрии пропустит чемпионат Европы из-за разрыва крестообразной связки.
Защитник — Фофана
Стоимость Уэсли — € 32 млн. Защитник сборной Франции не поедет на Евро-2024 из-за разрыва крестообразной связки.
Защитник — Джеймс
Рис оценивается в € 50 млн. Защитник сборной Англии пропустит ЧЕ из-за травмы подколенного сухожилия.
Полузащитник — Эланга
Стоимость Энтони — € 22 млн. Хавбек не выступит на чемпионате Европы, так как Швеция не отобралась на турнир.
Полузащитник — Гави
Футболист оценивается в € 90 млн. Полузащитник Испании пропустит Евро-2024 из-за разрыва крестообразной связки.
Полузащитник — Эдегор
Стоимость Мартина — € 95 млн. Норвежец не поедет на ЧЕ, так как его команда не прбилась на турнир.
Полузащитник — Кулушевски
Деян оценивается в € 55 млн. Полузащитник сборной Швеции пропустит Евро-2024, так как его команда не отобралась на турнир.
Нападающий — Холанд
Стоимость Эрлинга — € 180 млн. Форвард сборной Норвегии не поедет на чемпионат Европы, так как его команда не квалифицировалась на турнир.
Нападающий — Исак
Александер оценивается в € 70 млн. Форвард сборной Швеции не выступит на ЧЕ, так как его команда не отобралась на турнир.
Сборная самых дорогих игроков, которые пропустят Евро-2024
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